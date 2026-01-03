Бобровский пропустил 4 шайбы после 19 бросков «Рейнджерс» в матче «Зимней классики»

37-летний россиянин отразил 15 из 19 бросков (78,9%). Пятую шайбу клуб из Нью-Йорка забросил в пустые ворота.
В текущем сезоне у Бобровского 17 побед и 11 поражений в 28 играх (88,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,84).
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч «Зимней классики» НХЛ против «Рейнджерс» (1:5). Игра проходила в Майами на открытом воздухе.
37-летний россиянин отразил 15 из 19 бросков (78,9%). Пятую шайбу клуб из Нью-Йорка забросил в пустые ворота.
В текущем сезоне у Бобровского 17 побед и 11 поражений в 28 играх (88,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,84).