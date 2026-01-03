Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
1
:
Миннесота
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
19.00
П2
1.14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
3
:
Сиэтл
3
Все коэффициенты
П1
7.70
X
3.65
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.63
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.59
П2
6.07
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.25
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Бобровский пропустил 4 шайбы после 19 бросков «Рейнджерс» в матче «Зимней классики»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч «Зимней классики» НХЛ против «Рейнджерс» (1:5). Игра проходила в Майами на открытом воздухе.

37-летний россиянин отразил 15 из 19 бросков (78,9%). Пятую шайбу клуб из Нью-Йорка забросил в пустые ворота.

В текущем сезоне у Бобровского 17 побед и 11 поражений в 28 играх (88,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,84).