Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.63
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.59
П2
6.07
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.25
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне и делит 4-е место в гонке снайперов НХЛ. У него 48 очков в 42 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) и был признан третьей звездой.

В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина стало 48 (24+24) очков в 42 играх при полезности «+5».

Он делит 4-е место в гонке снайперов лиги с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон») и Джейсоном Робертсоном («Даллас»). Отставание от лидера — Нэтана Маккиннона из «Колорадо» — 10 шайб.

Сегодня Капризов (20:56, нейтральная полезность) реализовал 1 из 6 бросков в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

