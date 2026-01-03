Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне и делит 4-е место в гонке снайперов НХЛ. У него 48 очков в 42 играх

В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина стало 48 (24+24) очков в 42 играх при полезности «+5».
Он делит 4-е место в гонке снайперов лиги с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон») и Джейсоном Робертсоном («Даллас»). Отставание от лидера — Нэтана Маккиннона из «Колорадо» — 10 шайб.
Сегодня Капризов (20:56, нейтральная полезность) реализовал 1 из 6 бросков в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов — 1:1.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше