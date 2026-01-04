Кучеров продлил до 6 серию игр с 2+ очками — 3 ассиста против «Сан-Хосе». У него 19+38 в 37 матчах сезона

На счету 32-летнего россиянина стало 57 (19+38) очков в 37 матчах в текущем сезоне. Он проводит 6-й подряд матч с 2+ баллами (6+8 на отрезке).
