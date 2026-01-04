Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.65
П2
21.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
2
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.15
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Кучеров продлил до 6 серию игр с 2+ очками — 3 ассиста против «Сан-Хосе». У него 19+38 в 37 матчах сезона

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал трижды ассистировал партнерам в матче против «Сан-Хосе» (5:1, второй период) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

На счету 32-летнего россиянина стало 57 (19+38) очков в 37 матчах в текущем сезоне. Он проводит 6-й подряд матч с 2+ баллами (6+8 на отрезке).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше