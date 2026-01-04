Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
1
:
Миннесота
1
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.05
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.26
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Овечкин не забил в 13 из 14 последних матчей. У него 2 броска, 4 хита, 2 потери и «минус 1» за 18:49 против «Чикаго»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:3 Б).

На счету 40-летнего россиянина 34 (15+19) очка в 42 играх в этом сезоне при нейтральной полезности.

Текущая безголевая серия рекордсмена лиги по числу заброшенных шайб в регулярках (912) — 4 матча. В последних 14 играх на его счету 1 гол.

Сегодня Овечкин (18:49, «минус 1») 2 раза бросил в створ, применил 4 силовых приема и допустил 2 потери.

