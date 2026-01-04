У Кучерова 8 матчей с 5+ очками в регулярках НХЛ за карьеру. Он делит с Малкиным 1-е место среди россиян по этому показателю

На счету 32-летнего россиянина стало 59 (20+39) очков в 37 матчах в текущем сезоне.
Матч с 5+ баллами стал для Кучерова 8-м за карьеру (в рамках регулярок).
По их числу он теперь делит 1-е место среди россиян в истории лиги с Евгением Малкиным («Питтсбург», 8). Также в топ-3 входит Александр Могильный (7).
Среди действующих игроков Кучерова и Малкина опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 12) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 11).
В истории лиги в топ-6 входят Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51), Фил Эспозито (19), Марсель Дионн, Яри Курри и Стив Айзерман (у всех по 16).
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше