Маккиннон набрал 1+3 в матче с «Каролиной» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ — 74 очка против 72 у Макдэвида. Кучеров с 59 баллами идет 4-м

На счету 30-летнего канадца стало 74 (35+39) очка в 40 играх в текущем сезоне.
Он вновь единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обогнав Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (72 балла в 42 играх, 25+47, сегодня — 1+1 в матче с «Филадельфией»).
На 3-м месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 63 (22+41) очками в 41 игре, сегодня у него ассист в матче с «Тампой» (3:7).
На 4-ю строчку поднялся форвард «Тампы» Никита Кучеров (59 баллов в 37 играх, 20+39), сегодня набравший 5 (1+4) очков в матче с «Сан-Хосе».
