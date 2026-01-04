Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.21
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.10
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2

Шефер — 1-й защитник в истории НХЛ с двумя дублями в 18 лет. Он дважды забил «Торонто», 2-й гол принес «Айлендерс» победу в овертайме

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:3 ОТ).

Второй гол 18-летнего канадца принес клубу с Лонг-Айленда победу в овертайме. Шефер был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне на счету первого номера драфта НХЛ-2025 стало 28 (12+16) очков в 42 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:50.

Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров среди новичков, уступая форвардам Ивану Демидову («Монреаль», 35 очков в 40 играх, 10+25) и Беккетту Сеннеке («Анахайм», 31 в 41, 13+18).

Шефер стал первым защитником в истории НХЛ, кому удалось записать в актив 2 дубля в возрасте 18 лет. По одному дублю до 19-летия успели сделать Кинг Клэнси, Бобби Орр, Фил Хаусли и Зак Богосян.