Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.21
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.10
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2

Уилсон получил травму нижней части тела в матче с «Чикаго». Тренер «Вашингтона» Карбери не думает, что с лучшим бомбардиром команды «все так уж плохо»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:3 Б).

Источник: Спортс"

31-летний канадец покинул площадку в первом периоде после столкновения с защитником «Блэкхокс» Коннором Мерфи. Он ушел в раздевалку, хромая. В итоге Уилсон отыграл только 6 смен (5:55 игрового времени).

Нарушение правил в этом эпизоде зафиксировано не было. До этого момента другой игрок чикагцев Луи Кревье ударил Уилсона клюшкой в пах, что осталось незамеченным судьями.

Нападающий «Кэпиталс», включенный в состав олимпийской сборной Канады, является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне с 42 (22+20) очками в 41 игре при полезности «+20».

«Завтра мы узнаем о его состоянии больше, но не думаю, что все так уж плохо», — сказал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери после игры.

Отметим, что игру с «Чикаго» пропустил еще один форвард «Вашингтона» — Алексей Протас (тоже из-за травмы нижней части тела). Его состояние будет оцениваться в ближайшие дни.