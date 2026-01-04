Овечкин лишился зуба, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Кревье. Судьи не зафиксировали нарушение

Эпизод произошел в третьем периоде матча. У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.
Судьи не зафиксировали нарушение, хотя 40-летний россиянин пытался апеллировать к ним.
Овечкин не забил в 13 из 14 последних матчей. У него 2 броска, 4 хита, 2 потери и «минус 1» за 18:49 против «Чикаго».
Узнать больше по теме
