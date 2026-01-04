Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.21
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.10
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2

«Колорадо» во 2-й раз в сезоне выиграл 10 матчей подряд. Это 4-й такой дубль в истории НХЛ

«Колорадо» обыграл «Каролину» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Победа стала для «Эвеланш» 10-й подряд. Это уже вторая такая серия для команды Джареда Беднара в текущем сезоне (ранее было выиграно 10 матчей подряд в ноябре).

Это 4-й случай в истории лиги, команда команда выдает 2 победные серии из 10+ игр в одной регулярке.

Ранее такое достижение в актив записали «Бостон» (1929/30, серии из 14 и 11 игр; 1970/71 — 13 и 10) и «Тампа» (2019/20, 11 и 10).

С 69 очками в 40 играх клуб из Денвера лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице НХЛ.