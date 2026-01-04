Капризов и Юров ассистировали Фэйберу в матче с «Лос-Анджелесом». У Кирилла 24+25 в 43 играх в сезоне, у Данилы — 6+10 в 36

На счету 28-летнего Капризова стало 49 (24+25) очков в 43 играх в сезоне, у 22-летнего Юрова — 16 (6+10) баллов в 36 играх.
Сегодня Кирилл (23:59, полезность «+2») также отметился 1 броском в створ. Данила (14:21, «+1») также занес в актив 1 бросок и выиграл 53% вбрасываний (8 из 15).
