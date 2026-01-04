Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.21
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.10
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.91
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Юта
1
П1
X
П2

Мэттьюс с рекордом «Торонто» по голам (421), Кучеров с 1+4 и Шефер с дублем — звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Источник: Спортс"

Третья звезда — защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер с 2 шайбами в ворота «Торонто» (4:3 ОТ). Канадец стал первым игроком обороны в истории лиги, записавшим в актив 2 дубля в возрасте 18 лет.

Вторая звезда — форвард «Тампы» Никита Кучеров с 5 (1+4) очками в матче с «Сан-Хосе» (7:3). Матч с 5+ баллами стал для него 8-м за карьеру в лиге, он делит 1-е место среди россиян по их числу с Евгением Малкиным.

Первая звезда — форвард «Тампы» Остон Мэттьюс с дублем в ворота «Айлендерс» (3:4 ОТ). Американец стал новым рекордсменом «Лифс» по голам в регулярках (421 в 664 играх), обогнав Матса Сундина (420 в 981).

