Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
1
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.04
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2

Мэттьюс — 5-й действующий игрок, забивший по 20+ голов в 10+ сезонах подряд со старта карьеры в НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4 ОТ).

На счету американца теперь 33 (20+13) очка в 35 играх в текущем сезоне.

Мэттьюс стал пятым действующим игроком, забившим по 20 голов в 10 или более сезонах подряд со старта карьеры в НХЛ.

Ранее это также удалось Александру Овечкину (20 сезонов с 2005/06 по 2024/25), Патрику Кэйну (13 сезонов с 2007/08 по 2019/20), Джонатану Тэйвсу (12 сезонов с 2007/08 по 2018/19) и Джону Таварес (11 сезонов с 2009/10 по 2019/20).

Мэттьюс стал лучшим снайпером «Торонто» в регулярках НХЛ (421 гол), обогнав Сундина. У Остона 5 шайб в 2 играх в 2026 году.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше