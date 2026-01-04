Фетисов о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Если захочет, сможет. Ничего невозможного нет. Олимпийский перерыв может ему помочь переформатироваться»

Мне кажется, сейчас этот олимпийский перерыв может ему помочь, как и в прошлом году, переформатироваться. В прошлом году он хорошо потренировался с Каспарайтисом. Может быть, это надо сделать еще раз и красиво завершить сезон, затем забросив недостающие шайбы в плей-офф", — заявил Фетисов.