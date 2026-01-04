Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
4
:
Динамо Мн
2
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.70
П2
21.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
2
:
Авангард
4
Все коэффициенты
П1
91.00
X
19.00
П2
1.03
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
05.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
05.01
Чикаго
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
4.37
X
4.80
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2

Фетисов о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Если захочет, сможет. Ничего невозможного нет. Олимпийский перерыв может ему помочь переформатироваться»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб. С учетом плей-офф у него 989 голов. По этому показателю Овечкин занимает 2-е место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).

"Если он захочет, то сможет. Все будет от него зависеть. Это цель непростая и требует концентрации, желания и дисциплины. Я считаю, что ничего невозможного нет.

Мне кажется, сейчас этот олимпийский перерыв может ему помочь, как и в прошлом году, переформатироваться. В прошлом году он хорошо потренировался с Каспарайтисом. Может быть, это надо сделать еще раз и красиво завершить сезон, затем забросив недостающие шайбы в плей-офф", — заявил Фетисов.

Овечкину выбили еще один зуб! Просто посмотрите на эту улыбку.

