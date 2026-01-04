Никитин про 0 побед ЦСКА в сериях буллитов: «Гамзин должен через это пройти, вырасти как лидер. Никого не прячем, даем вратарям право на ошибку»

— Я не могу сказать, что мы работаем над этим, потому что очень много моментов, над которыми нужно работать, чтобы до буллитов добраться. Гамзин должен через это пройти и выиграть. Его, конечно, можно прятать, сохранять психологическое спокойствие. А зачем? Он должен вырасти как лидер.