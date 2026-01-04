Ричмонд
Никитин про 0 побед ЦСКА в сериях буллитов: «Гамзин должен через это пройти, вырасти как лидер. Никого не прячем, даем вратарям право на ошибку»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о том, что клуб в этом сезоне ни разу не выиграл в серии послематчевых буллитов. В воскресенье армейцы уступили «Локомотиву» (1:2 Б) в домашнем матче Fonbet КХЛ.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о том, что клуб в этом сезоне ни разу не выиграл в серии послематчевых буллитов. В воскресенье армейцы уступили «Локомотиву» (1:2 Б) в домашнем матче Fonbet КХЛ.

— С буллитами в этом сезоне у ЦСКА проблема. Три недели назад проигранные буллиты с «Локомотивом», сегодня по сути такой же матч. Работаете ли как-то над этим?

— Я не могу сказать, что мы работаем над этим, потому что очень много моментов, над которыми нужно работать, чтобы до буллитов добраться. Гамзин должен через это пройти и выиграть. Его, конечно, можно прятать, сохранять психологическое спокойствие. А зачем? Он должен вырасти как лидер.

Если ты хочешь стать первым номером, ты должен выигрывать матчи. Это не только его касается, вообще всех вратарей, и любого игрока. Если хочешь быть лидером, ты должен выигрывать матчи. Поэтому мы не прячемся, не прячем ребят. Наоборот, даем им право на ошибку и право на рост, — сказал Игорь Никитин.