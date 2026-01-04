Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
0
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
5.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
1
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.63
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
05.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
05.01
Чикаго
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
4.34
X
4.80
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Денежкин о 0:5 от «Ак Барса»: «Автомобилист» не настроил игру. На календарь не будем списывать, соперник был сегодня лучше"

Нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин высказался о разгромном поражении от «Ак Барса» (0:5) в гостевом матче Fonbet КХЛ.

Источник: Спортс"

— Что пошло не так, чего не хватило? Не лучшая игра.

— Всего не хватило. Свою игру не настроили. Неправильно действовали. Все в совокупности, начиная от обороны и средней зоны, до атаки.

— Не самый удачный календарь? Рано начали или соперник не позволил?

— На это не будем списывать. Соперник сегодня был хорош, лучше в своей готовности.

— Когда можно было зацепиться за игру?

— Когда 0:2 было, в конце периоде опасно убегали в атаку. Можно было 1:2 в раздевалку делать.

— Как система игры у вас меняется? Что изменилось с приходом Заварухина и Гольца?

— Структура, в целом, похожая с прошлым годом, но стало больше анализа и подсказок.

— Что пожелаешь на Новый год себе и болельщикам?

— Всегда идти к максимальным целям. А так я считаю, что надо держать фокус от игре к игре, ото дня ко дню. Не останавливаться, добавлять, это принесет свои плоды. Нужно фокусироваться на ближайшей цели. Здоровья, благополучия и терпения в поддержке нашей команды, — сказал Денежкин.