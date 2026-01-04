Ричмонд
Пашков о критике Разина в адрес Кузнецова: «Это был правильный рычаг. За счет жесткого отношения к Евгению тренер управлял командой, выводил на новый уровень»

Олимпийский чемпион Александр Пашков предположил, что критика главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в адрес форварда Евгения Кузнецова могла быть методом воздействия на всю команду.

Источник: Спортс"

— Как вы оцените политику главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который на пресс-конференциях регулярно критиковал Кузнецова?

— На мой взгляд, Разин вел себя честно по отношению к игроку и, главное, к команде. Он сразу высоко поднял планку требований к Кузнецову, а в дальнейшем грамотно эту высоту корректировал и смягчал свое отношение.

Еще раз повторюсь, в том числе и за счет жесткого отношения к Кузнецову Разин управлял командой и выводил ее, а также многих игроков на новый уровень. Это был правильный рычаг. Возможно, в дальнейшем этого рычага Разину будет не хватать.

— Были ли в операции «Кузнецов в “Магнитке” — риски?

— Риски были — и очень высокие. Кузнецов — большой, но своеобразный мастер, Разин — горячий тренер. Гремучая смесь.

Думаю, что не каждый клуб КХЛ мог бы позволить себе такую ситуацию, которая может привести к развалу. Но «Магнитка» прошла ее достойно, что говорит о внутреннем порядке в команде и в клубе в целом, — сказал Пашков.