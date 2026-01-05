Ричмонд
перерыв
Коламбус
3
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.40
П2
10.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
2
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
6.14
X
3.18
П2
1.78
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
4.34
X
4.80
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Жена Овечкина опубликовала фото Александра с 7-летним сыном без зубов. Ранее капитан «Вашингтона» лишился зуба, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Кревье

Жена Александра Овечкина Анастасия опубликовала фото форварда с 7-летним сыном Сергеем, у которого отсутствует несколько передним зубов.

Источник: Спортс"

Напомним, ранее капитан «Вашингтона» получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.

Изображение: соцсеть Анастасии Овечкиной.

