Жена Овечкина опубликовала фото Александра с 7-летним сыном без зубов. Ранее капитан «Вашингтона» лишился зуба, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Кревье

Напомним, ранее капитан «Вашингтона» получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.
Изображение: соцсеть Анастасии Овечкиной.
