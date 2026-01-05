Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Флорида
1
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
3.18
X
4.20
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Демидов сделал ассист в матче с «Далласом». У Ивана 36 очков и «плюс 6» в 42 играх сезона

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился ассистом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3 ОТ).

Источник: Спортс"

Сегодня 20-летний россиянин сделал голевой пас, нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю при полезности «плюс 2» за 18:10 на льду.

Теперь на счету Демидова 36 (10+26) очков и «плюс 6» в 42 матчах текущей регулярки.