Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
1
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
5.89
X
4.40
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
1
:
Вегас
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.20
П2
1.33
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.33
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 27 очков в 41 игре

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче НХЛ с «Питтсбургом» (4:5 ОТ).

Источник: Спортс"

Россиянин набрал 27-е (15+12) очко в текущем чемпионате, всего он провел 41 игру.

В матче с «пингвинами» за 10:07 у Воронкова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность — «минус 1».