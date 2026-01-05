Тарасов с 27 сэйвами после 28 бросков «Колорадо» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Бертуцци с хет-триком и Кросби с 1+1

Третья звезда — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 2 (1+1) очками в матче против «Коламбуса» (5:4 ОТ). Форвард ассистировал при шайбе Рикарда Ракелля на 59:46, а в овертайме принес победу «Пингвинс».