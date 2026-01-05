Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.33
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.49
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Тарасов с 27 сэйвами после 28 бросков «Колорадо» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Бертуцци с хет-триком и Кросби с 1+1

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Источник: Спортс"

Третья звезда — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 2 (1+1) очками в матче против «Коламбуса» (5:4 ОТ). Форвард ассистировал при шайбе Рикарда Ракелля на 59:46, а в овертайме принес победу «Пингвинс».

Вторая звезда — вратарь «Флориды» Даниил Тарасов, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Колорадо» (2:1). «Пантерс» прервали 10-матчевую победную серию «Эвеланш».

Первая звезда — форвард «Чикаго» Тайлер Бертуцци с 3 шайбами в ворота «Вегаса» (3:2 ОТ). Хет-трик стал для нападающего 2-м в текущем сезоне.