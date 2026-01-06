Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава
0
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.93
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон
5
:
Анахайм
3
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.00
П2
20.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Рейнджерс
2
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.63
П2
7.68
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.21
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо М
0
П1
X
П2

Канада взяла медали МЧМ впервые за 3 года — 6:3 с Финляндией в матче за 3-е место

Молодежная сборная Канады обыграла Финляндию (6:3) в матче за 3-е место на МЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Таким образом, «кленовые» взяли медали на турнире впервые за три года.

Последний раз Канада становилась призером МЧМ в 2023 году, победив в финале Чехию. В 2024 и 2025 годах «кленовые» проиграли чехам на стадии ¼ финала.