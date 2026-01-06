Овечкин забил 913-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 990-й, до рекорда Гретцки — 26 шайб

Это 913-й гол 40-летнего россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ и 990-й — с учетом плей-офф.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
Всего в 43 играх текущего сезона Овечкин набрал 35 (16+19) очков, прервав 4-матчевую безголевую серию.
