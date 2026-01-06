Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
1
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.21
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
17.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо М
0
П1
X
П2

Овечкин против «Анахайма»: 16-й и 17-й голы в сезоне, 4 броска, 4 хита, 2 минуты штрафа и 2 потери за 16:39. У него 36 очков в 43 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (7:4).

На счету 40-летнего россиянина стало 36 (17+19) очков в 43 играх в текущем сезоне при полезности «+2». Он завершил серию без голов из 4 матчей.

Сегодня Овечкин (16:39, «+2») реализовал 2 из 4 бросков в створ и применил 4 силовых приема. Статистика потерь и перехватов — 2:1. Также он получил малый штраф на первой минуте встречи.

Овечкин забил 913-й и 914-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 990-й и 991-й, до рекорда Гретцки — 25 шайб.

