Овечкин повторил рекорд Ягра по числу победных шайб в НХЛ с учетом плей-офф — 151

Во втором периоде нападающий «Кэпиталс» отличился в равных составах, а в третьем поразил пустые ворота на 59:18.
Первый его гол в итоге стал победным в матче. На счету 40-летнего россиянина 140 таких голов в регулярках лиги (обновляет рекорд).
По числу победных голов с учетом плей-офф (151, 140+11) Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра (151, 135+16).
