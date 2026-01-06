Сурдиф набрал 3+2 с «Анахаймом» и повторил рекорд «Вашингтона» по очкам за игру для новичков. Хет-трик за «Кэпиталс» в таком статусе в прошлый раз делал Овечкин в 2006-м

Его признали первой звездой встречи.
На счету 23-летнего нападающего, которого клуб выменял у «Флориды» летом прошлого года, стало 18 (8+10) очков в 42 играх в сезоне при полезности «+14».
Его 5 (3+2) баллов в матче с «Дакс» стали повторением рекорда «Вашингтона» по очкам за игру для новичков. Его установил Грег Зеберж в ноябре 1981 года — 2+3 в матче с «Филадельфией» (10:4).
Кроме того, Сурдиф стал первым игроком «Вашингтона» за 20 лет с хет-триком в статусе новичка. В январе 2006 года Александр Овечкин забросил 3 шайбы в матче с тем же «Анахаймом» (3:2 ОТ).
