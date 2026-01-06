Швеция выиграла МЧМ впервые с 2012 года, обыграв в финале Чехию. Победа стала для шведов 3-й в истории турнира

В финальном матче шведы одержали победу над командой Чехии (4:2).
Победа стала для «Тре Крунур» третьей в истории турнира (ранее — 1981 и 2012 годы). Чехи не могут выиграть титул с 2001 года.
Молодежная сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею-2026, проходивший в Миннеаполисе и Сент-Поле (США).
В финальном матче шведы одержали победу над командой Чехии (4:2).
Победа стала для «Тре Крунур» третьей в истории турнира (ранее — 1981 и 2012 годы). Чехи не могут выиграть титул с 2001 года.