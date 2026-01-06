Ричмонд
Шестеркин получил травму в матче с «Ютой» и был заменен. Вратарю «Рейнджерс» помогли уйти со льда, он не опирался на левую ногу

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:3 ОТ).

В первом периоде 30-летний россиянин упал на лед после незначительного столкновения с форвардом «Мамонта» Джоном-Джейсоном Петеркой.

Шестеркин некоторое время лежал на льду, а затем с трудом поднялся. Он покинул лед с помощью защитника «Рейнджерс» Владислава Гаврикова и врача клуба, стараясь не опираться на левую ногу.

«Надеюсь, что все не слишком серьезно. Сейчас он все еще находится на обследовании», — сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка Майк Салливан после игры.

Шестеркин (34 матча в сезоне, 17 побед, 91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,45) успел отразить 9 из 9 бросков по своим воротам. Заменивший его Джонатан Куик отразил 14 из 17 бросков, поражение было записано на его счет.