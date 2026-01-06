38-летний Джек Джонсон завершил карьеру и стал скаутом «Ванкувера». Защитник провел 1228 матчей в регулярках НХЛ и выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо»

«Ванкувер» объявил о назначении 38-летнего американца скаутом клуба. Перед стартом текущего сезона он не прошел просмотр в «Миннесоте».
На счету 3-го номера драфта НХЛ-2005 в общей сложности 1228 игр в регулярных чемпионатах за («Лос-Анджелес», «Коламбус», «Питтсбург», «Рейнджерс», «Колорадо» и «Чикаго») и 342 (77+265) очка при 639 минутах штрафа.
В плей-офф — 57 игр и 21 (6+15) балл. В 2022 году Джонсон выиграл Кубок Стэнли в составе «Эвеланш».
В 2010 году Джек стал серебряным призером Олимпиады в Ванкувере в составе сборной США.
От банкротства — до Кубка Стэнли. История Джека Джонсона, которого предали самые близкие.