38-летний Джек Джонсон завершил карьеру и стал скаутом «Ванкувера». Защитник провел 1228 матчей в регулярках НХЛ и выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо»

На счету 3-го номера драфта НХЛ-2005 в общей сложности 1228 игр в регулярных чемпионатах за («Лос-Анджелес», «Коламбус», «Питтсбург», «Рейнджерс», «Колорадо» и «Чикаго») и 342 (77+265) очка при 639 минутах штрафа.