Овечкин побил рекорд НХЛ по числу домашних матчей в регулярках с голами — 349. Капитан «Вашингтона» обошел Хоу

На его счету стало 349 домашних матчей с голами в регулярных чемпионатах НХЛ. 40-летний нападающий побил рекорд Горди Хоу — 348 игр.
В текущем сезоне в активе Овечкина 36 (17+19) очков за 43 матча при полезности «плюс 2».
Первые голы Овечкина в 2026-м — по классике: из офиса и в пустые ворота.
