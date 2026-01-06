Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.25
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

Овечкин побил рекорд НХЛ по числу домашних матчей в регулярках с голами — 349. Капитан «Вашингтона» обошел Хоу

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче против «Анахайма» (7:4).

Источник: Спортс"

На его счету стало 349 домашних матчей с голами в регулярных чемпионатах НХЛ. 40-летний нападающий побил рекорд Горди Хоу — 348 игр.

В текущем сезоне в активе Овечкина 36 (17+19) очков за 43 матча при полезности «плюс 2».

Первые голы Овечкина в 2026-м — по классике: из офиса и в пустые ворота.

