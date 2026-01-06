Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
1
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.15
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
2
:
Автомобилист
1
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.00
П2
10.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
5
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
07.01
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.10
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
07.01
Баффало
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
07.01
Каролина
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
07.01
Тампа-Бэй
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
07.01
Филадельфия
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
07.01
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

Фетисов о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Овечкин превзойдет его в этом году, я убежден. Будет перерыв на ОИ, у Саши появится время подготовиться к финишу сезона»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Сейчас капитан «Вашингтона» отстает на 25 шайб.

Источник: Спортс"

Ранее Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (7:4).

"Саша молодец! Обе шайбы забил в своем фирменном стиле. Настоящий снайпер. Все идет по плану. Были определенные сложности, но ситуация стабилизируется. Сейчас начало сезона, праздничное настроение.

Предстоящий перерыв на Олимпийские игры, куда наших хоккеистов не допустили, может сыграть положительную роль: у Саши появится время качественно подготовиться к финишу сезона.

Я убежден, что в этом году он превзойдет рекорд. Чем больше голов он забьет, тем больше внимания это привлечет. Но для Овечкина это привычная ситуация!" — отметил Фетисов.

Успеет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф? Онлайн новой погони.

