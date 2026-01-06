Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.01
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.05
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.01
Баффало
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
07.01
Каролина
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
07.01
Тампа-Бэй
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
07.01
Филадельфия
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
07.01
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
07.01
Виннипег
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
07.01
Эдмонтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.40
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
07.01
Сан-Хосе
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
07.01
Сиэтл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Замула подписал контракт с «Коламбусом» до конца сезона после ухода из «Питтсбурга». Зарплата — 1 млн долларов

Защитник Егор Замула подписал контракт с «Коламбусом».

Источник: Спортс"

После расторжения соглашения с «Питтсбургом» россиянин подписал договор с «Коламбусом» до завершения этого сезона с зарплатой миллион долларов.

Напомним, что «Пингвинс» поместили Замулу на драфт отказов для расторжения контракта после того, как он не прибыл в расположение фарм-клуба в АХЛ. Перед этим его выменяли из «Филадельфии».

В нынешнем сезоне Замула провел 13 матчей за Филадельфию в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности плюс 4. Среднее игровое время — 14:01.