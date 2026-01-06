«Очень жаль, что болельщики выгнали Митча Марнера из города. Это очень сильно повлияло на их команду. Это хоккеист, который набирает в среднем одно очко за матч, поэтому это неприятно», — заявил Маршанд.
Брэд Маршанд: «Болельщики выгнали Марнера из Торонто. Это сильно повлияло по “Лифс”. Он хоккеист, набирающий в среднем одно очко за матч»
Нападающий «Флориды» Брэд Маршанд упрекнул болельщиков «Торонто» в отношении к бывшему форварду команды Митчу Марнеру, который летом 2025 года перешел в «Вегас».