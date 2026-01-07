Кучеров набрал 0+2 с «Колорадо» — 7-й подряд матч с 2+ очками. У него 61 балл в 38 играх — идет на 4-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи.
Матч с 2+ очками стал для нападающего 7-м подряд (18 баллов отрезке, 7+11) — это 2-я такая серия в его карьере в лиге (первая — 7 матчей в сезоне-2018/19).
В целом в текущей регулярке у Кучерова 61 (20+41) очко в 38 играх при полезности «+20». Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Никита (16:20, «+1») остался без бросков в створ и допустил 2 потери.
