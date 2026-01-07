Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
2
:
Коламбус
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.45
П2
13.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
4
:
Бостон
2
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.00
П2
43.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.58
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
9
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2

Кучеров набрал 0+2 с «Колорадо» — 7-й подряд матч с 2+ очками. У него 61 балл в 38 играх — идет на 4-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал 2 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:2).

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи.

Матч с 2+ очками стал для нападающего 7-м подряд (18 баллов отрезке, 7+11) — это 2-я такая серия в его карьере в лиге (первая — 7 матчей в сезоне-2018/19).

В целом в текущей регулярке у Кучерова 61 (20+41) очко в 38 играх при полезности «+20». Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Никита (16:20, «+1») остался без бросков в створ и допустил 2 потери.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
