Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.10
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.70
П2
4.42
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
5
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Амур
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Хишир, Майер, Йоси, Фиала, Нидеррайтер, Андригетто — в составе Швейцарии на ОИ-2026

Швейцария объявила состав на Олимпиаду-2026.

Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Акира Шмид («Вегас»);

Защитники: Тим Берни («Серветт»), Михаэль Фора («Давос»), Андреа Глаузер («Фрибур»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Дин Кукан («Цюрих»), Кристиан Марти («Цюрих»), Янис Мозер («Тампа»), Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»);

Нападающие: Свен Андригетто («Цюрих»), Кристоф Берчи («Фрибур»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Кен Джагер («Лозанна»), Симон Кнак («Давос»), Филипп Курашев («Сан-Хосе»), Денис Мальгин («Цюрих»), Тимо Майер («Нью-Джерси»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Дамьен Риат («Лозанна»), Сандро Шмид («Фрибур»), Пьюс Сутер («Сент-Луис»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.