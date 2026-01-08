Вячеслав Быков: «Сложно объективно оценить реальный уровень сборной России. Команда всегда была одной из лучших в мире. Но мне тяжело сказать, как бы она выступила на ближайших крупных турнирах»

"Сложно объективно оценить реальный уровень сборной России по хоккею. Наша команда всегда была одной из лучших в мире. Но мне тяжело сказать, как бы она выступила на ближайших крупных турнирах.
Хочется дождаться возвращения сборной России на чемпионат мира и Олимпийские игры в 2026 году. Без нее хоккей не такой яркий и интересный. Он не привлекает так много внимания, как раньше", — заявил Быков.
Россию отстранили от международных соревнований в 2022 году. Ранее сборную не допустили до участия в хоккейном турнире Олимпийских игр-2026.