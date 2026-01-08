Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макдэвид — 2-й, Селебрини — 3-й, Кучеров — 4-й, Бедард — 5-й

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
1. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
5. Коннор Бедард («Чикаго»).
