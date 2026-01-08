Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.10
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.70
П2
4.42
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
5
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Амур
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Ларионов о Зайцеве: «Непростое включение, мы терпеливо ждали, когда он будет чувствовать себя хорошо. Он играл неброско, это отличает защитника, который делает работу качественно»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с «Ладой» (5:4 ОТ) оценил игру защитника Никиты Зайцева.

Источник: Спортс"

— Зайцев сыграл впервые за два месяца. Как оцените его игру?

— Непростое включение в команду и игру. Мы терпеливо ждали, когда он будет чувствовать себя хорошо. Важно было дать паузу, не форсировали. Тренерский штаб контролировал ситуацию.

Первый матч провел хорошо. Было видна его нервозность на тренировках, игровая практика — это другая история. Парень опытный, можно занести в актив игру. Он играл неброско, это отличает защитника, который делает свою работу качественно.

— Насколько тяжело настраивать игроков после Нового года?

— Очень правильный вопрос, не хочется по горячим следам давать оценку матчу. Сейчас должен осесть туман. Проведем полный анализ перед вылетом в Магнитогорск, покажем ребятам те вещи, которые от них хотим видеть.

Хорошая команда знает, как обороняться, держать счет, делать игру так, чтобы она не была сухой и зритель не скучал. Сегодняшняя игра останется в памяти многих людей. Конечно, хочется выигрывать 5:1, 6:1, но когда счет 4:4 удаление, гол… Это часть той истории и непредсказуемости, которая бывает в хоккее.

Когда в июле начинали путешествие в СКА, мы говорили, что не ходим быть команда одного звена. Выходя на тот горизонт, где хотим быть в плей-офф, мы хотим, чтобы было три-четыре звена, которые делают свою работу правильно. Сегодня это было показательно. Давайте не будем кого-то хвалить, это победа команды, — сказал Ларионов.