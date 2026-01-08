Ларионов о Зайцеве: «Непростое включение, мы терпеливо ждали, когда он будет чувствовать себя хорошо. Он играл неброско, это отличает защитника, который делает работу качественно»

Когда в июле начинали путешествие в СКА, мы говорили, что не ходим быть команда одного звена. Выходя на тот горизонт, где хотим быть в плей-офф, мы хотим, чтобы было три-четыре звена, которые делают свою работу правильно. Сегодня это было показательно. Давайте не будем кого-то хвалить, это победа команды, — сказал Ларионов.