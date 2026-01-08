Ричмонд
Малкин о «Питтсбурге»: «У нас отличная команда. Когда мы играем правильно, умно, мы можем обыграть любую команду. Мы показали это в последних 5 матчах, ребята играют потрясающе»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о выступлении команды.

Источник: Спортс"

Клуб выиграл 5 последних матчей.

Малкин не играет с 5 декабря из-за повреждения верхней части тела, он пропустил 15 матчей. В этом сезоне он набрал 29 (8+21) очков в 26 играх.

"Я уже говорил вам, у нас отличная команда, отличные ребята. У нас было семь-восемь сложных игр, но теперь мы вернулись. Все немного нестабильно, но в последних нескольких играх ребята играют потрясающе… Когда мы играем правильно, когда мы играем умно, мы можем обыграть любую команду. Мы показали это в последних пяти играх. Мы играем потрясающе.

Всегда нервничаешь, когда возвращаешься; если пропускаешь более 10 игр, то, вероятно, твоя уверенность не на высоте. Но я чувствую себя отлично. Я тренируюсь каждый день. Мои ноги чувствуют себя прекрасно. Мне нужно сыграть пару смен, и я думаю, все будет хорошо. У нас отличная команда. Мои партнеры по звену, товарищи по команде очень меня поддерживают.

Нужно немного поиграть, и уверенность вернется, это точно. Это не первый раз, когда я возвращаюсь после травмы. Я играю здесь уже лет 20. Я знаю, каково это. Это просто мое тело. Я хочу проснуться завтра и чувствовать себя прекрасно. И моя уверенность вернется", — сказал Малкин.

