Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
1
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.90
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
2
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.61
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.23
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.84
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.26
П2
2.09
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
5
:
Лада
4
П1
X
П2

Овечкин забил 915-й гол в НХЛ — щелчком с левого фланга в матче с «Далласом». С учетом плей-офф 992-й, до рекорда Гретцки — 24 шайбы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в ворота «Далласа» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

40-летний форвард отличился на 18-й минуте третьего периода, сделав счет 1:3. Россиянин забросил шайбу щелчком с левого фланга.

Это 18-й гол для Овечкина в нынешнем сезоне и 915-й в регулярных чемпионатах лиги.

С учетом плей-офф это 992-й гол для Александра в НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

В активе форварда 37 (18+19) очков в 44 матчах нынешнего сезона.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше