Овечкин против «Далласа»: 18-й гол в сезоне, 2 броска, 1 хит, 2 потери и полезность «минус 2» за 19:43. У него 37 очков в 44 играх

На счету 40-летнего россиянина стало 37 (18+19) очков в 44 играх в текущем сезоне при полезности «0». Он забил 3 гола за 2 последних матча.
Сегодня Овечкин (19:43, «минус 2») реализовал 1 из 2 бросков в створ (еще 2 — в блок и 2 — мимо), применил 1 силовой прием и заблокировал 1 бросок. Статистика потерь и перехватов — 2:0.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше