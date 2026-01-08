Ричмонд
Карандин об отмене гола с 1000-м очком Шипачева: «Очередная клякса для КХЛ. Когда Овечкин обошел Гретцки, судьи в НХЛ вряд ли отменили бы рекордную шайбу»

Бывший арбитр Юрий Карандин прокомментировал отмену гола с 1000-м очком Вадима Шипачева в FONBET КХЛ.

Инцидент произошел в матче минского «Динамо» с ЦСКА (2:4). Судьи после видеопросмотра судьи определили, что Егор Бориков отправил шайбу в ворота ногой. У Шипачева был голевой пас.

— Как оцените ситуацию, когда Минск забросил шайбу, которая вроде бы принесла Вадиму Шипачеву тысячное очко в карьере, а потом судьи после затяжного просмотра взятие ворот отменили?

— Вообще это очередная клякса для КХЛ. Все игроки минского «Динамо» высыпали на лед поздравлять юбиляра, телекомментаторы тоже устроили в репортаже небольшой праздник, а потом все пришлось отматывать назад. Нелепая ситуация. В дураках остались все — и игроки, и тренеры, и комментаторы.

Было бы забавно, если бы в НХЛ, когда Александр Овечкин забил рекордную шайбу и обошел Уэйна Гретцки, судьи ее через пару минут отменили бы. Но там вряд ли такое возможно, есть четкое распределение ролей: все внимание — игре и игрокам, судьи — обслуживающий персонал. А у нас в последние годы менталитет другой, именно арбитры постоянно перетягивают одеяло на себя, считая себя вершителями хоккейных судеб.

Не раз говорил, что это грубейшая ошибка, которая идет от непрофессионализма. К сожалению, нынешний сезон это постоянно подтверждает, — сказал Карандин.

Судьи отменили забитый ногой гол Борикова в матче с ЦСКА. Шипачев поучаствовал в атаке, очко могло стать 1000-м в КХЛ.

