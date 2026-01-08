Карандин об отмене гола с 1000-м очком Шипачева: «Очередная клякса для КХЛ. Когда Овечкин обошел Гретцки, судьи в НХЛ вряд ли отменили бы рекордную шайбу»

Было бы забавно, если бы в НХЛ, когда Александр Овечкин забил рекордную шайбу и обошел Уэйна Гретцки, судьи ее через пару минут отменили бы. Но там вряд ли такое возможно, есть четкое распределение ролей: все внимание — игре и игрокам, судьи — обслуживающий персонал. А у нас в последние годы менталитет другой, именно арбитры постоянно перетягивают одеяло на себя, считая себя вершителями хоккейных судеб.