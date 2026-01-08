Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.23
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.26
П2
2.09
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Даллас
4
П1
X
П2

«Рейнджерс» пытаются выменять Шервуда у «Ванкувера». Канадцы хотят пик 1-го раунда за 30-летнего форварда (The Athletic)

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, «Рейнджерс» активно пытаются заполучить нападающего «Ванкувера» Кифера Шервуда.

Источник: Спортс"

30-летний хоккеист станет неограниченно свободным агентом этим летом. «Кэнакс» предложили ему новый контракт, но стороны далеки от сделки из-за разницы в зарплатных ожиданиях.

«Кэнакс» надеются получить за Шервуда как минимум выбор в первом раунде драфта. У команды из Нью-Йорка есть два пика в первом раунде драфта-2026.

В этом сезоне Шервуд набрал 22 (17+5) очка за 42 игры при полезности «минус 7». Он занимает второе место в НХЛ по числу силовых приемов — 202. Зарплата игрока — 1,5 млн долларов в год.