Шефер — главный фаворит на «Колдер» по версии ESPN, защитник «Айлендерс» получил 85% голосов. Демидов и Валльстедт — в топ-3

Награда вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Лидером голосования стал защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, набравший более 85% голосов. В этом сезоне на счету 18-летнего игрока 29 (10+19) очков за 43 матча.
В топ-3 также вошли форвард «Монреаля» Иван Демидов (36 очков за 43 игры) и вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт (92,6% сэйвов в 17 матчах).
Отметим, что именно члены PHWA будут выбирать обладателя приза по итогам регулярки.
Макар — единогласно главный фаворит на «Норрис» по версии сайта НХЛ. Веренски — 2-й, Куинн Хьюз — 4-й, Хатсон — 5-й, Бушар — 8-й, Шефер — 10-й.