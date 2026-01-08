Ричмонд
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.23
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.26
П2
2.09
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Даллас
4
П1
X
П2

Шефер — главный фаворит на «Колдер» по версии ESPN, защитник «Айлендерс» получил 85% голосов. Демидов и Валльстедт — в топ-3

ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных претендентов на «Колдер Трофи».

Источник: Спортс"

Награда вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Лидером голосования стал защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, набравший более 85% голосов. В этом сезоне на счету 18-летнего игрока 29 (10+19) очков за 43 матча.

В топ-3 также вошли форвард «Монреаля» Иван Демидов (36 очков за 43 игры) и вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт (92,6% сэйвов в 17 матчах).

Отметим, что именно члены PHWA будут выбирать обладателя приза по итогам регулярки.

Макар — единогласно главный фаворит на «Норрис» по версии сайта НХЛ. Веренски — 2-й, Куинн Хьюз — 4-й, Хатсон — 5-й, Бушар — 8-й, Шефер — 10-й.