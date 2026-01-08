Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.23
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.26
П2
2.09
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Даллас
4
П1
X
П2

Малкин о плей-офф: «Питтсбург» борется за это в каждой игре. В этом сезоне у каждой команды есть шанс

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил шансы команды на выход в плей-офф НХЛ.

Источник: Спортс"

Команда пропустила три последних розыгрыша Кубка Стэнли. Сейчас «Пингвинс» занимают восьмое место в Восточной конференции.

"Мы боремся за выход в плей-офф практически в каждой игре. Все команды рядом друг с другом. Осталось около 40 матчей — просто сыграем их.

У нас будет долгий перерыв на Олимпиаду. Нужно действовать умно, восстановить силы и продолжать работать.

После февраля нас ожидает большой забег, это точно. Потому что в этом сезоне у каждой команды есть шанс попасть в плей-офф", — сказал Малкин.

Малкин тренируется с полным контактом и может сыграть 8 января с «Нью-Джерси». Форвард «Питтсбурга» пропустил 15 матчей из-за травмы.

