«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очки в матче, в котором Овечкин забил. Серия составляла 13 игр

«Кэпиталс» впервые в этом сезоне не набрали очки в игре, в которой забил Овечкин. Серия составляла 13 матчей — 12 побед и 1 поражение по буллитам (25 баллов из 26 возможных).
«Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков за 44 игры. В активе 40-летнего форварда 37 (18+19) результативных действий за 44 матча в этой регулярке.
Овечкин против «Далласа»: 18-й гол в сезоне, 2 броска, 1 хит, 2 потери и полезность «минус 2» за 19:43.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше