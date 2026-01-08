Вратарь «Далласа» ДеСмит о шайбе Овечкина: «Он постоянно мне забивает, ничего нового»

«Он постоянно мне забивает. Так что ничего нового», — сказал ДеСмит.
Отметим, что 34-летний голкипер проводил девятый матч против Овечкина за карьеру и пропустил шестую шайбу при 28 бросках в створ.
В этом сезоне капитан «Вашингтона» набрал 37 (18+19) очков за 44 игры при полезности «0».
«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очки в матче, в котором Овечкин забил. Серия составляла 13 игр.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше