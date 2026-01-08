Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.39
X
4.76
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.23
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.26
П2
2.09
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Даллас
4
П1
X
П2

Вратарь «Далласа» ДеСмит о шайбе Овечкина: «Он постоянно мне забивает, ничего нового»

Вратарь «Далласа» Кейси ДеСмит прокомментировал шайбу, пропущенную от Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:1).

Источник: Спортс"

«Он постоянно мне забивает. Так что ничего нового», — сказал ДеСмит.

Отметим, что 34-летний голкипер проводил девятый матч против Овечкина за карьеру и пропустил шестую шайбу при 28 бросках в створ.

В этом сезоне капитан «Вашингтона» набрал 37 (18+19) очков за 44 игры при полезности «0».

«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очки в матче, в котором Овечкин забил. Серия составляла 13 игр.

