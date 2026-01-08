Овечкин об 1:4 с «Далласом»: «Вашингтон» много ошибался в средней зоне, мы не давили в форчеке и недостаточно поддерживали друг друга. В следующий раз сыграем по-другому"

"Мы много ошибались в средней зоне. Когда мы забрасывали шайбу в их зону, то не оказывали давления в форчеке и недостаточно поддерживали друг друга.
Мы посмотрим видео на разборе и в следующий раз сыграем по-другому", — сказал Овечкин.
«Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков за 44 игры.
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ — щелчком с левого фланга в матче с «Далласом». С учетом плей-офф 992-й, до рекорда Гретцки — 24 шайбы.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше