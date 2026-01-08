Ричмонд
1-й период
Сибирь
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.40
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Даллас
4
П1
X
П2

Сын Овечкина сыграл на арене «Вашингтона» в перерыве матча с «Далласом». На нем были гетры «Динамо» и желтые шнурки на коньках

Семилетний сын Александра Овечкина сыграл в хоккей на домашней арене «Вашингтона». Это произошло в перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:4) в рамках мероприятия «Малыши на льду».

Источник: Спортс"

После начала перерыва Овечкин, Джон Карлсон и Дилан Строум остались на скамейке, чтобы понаблюдать за игрой детей.

Сергей надел на игру коньки с желтыми шнурками и синие гетры московского «Динамо». В тренировочной игре отличиться ему не удалось.

Фото: x.com/Capitals.

