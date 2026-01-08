Сын Овечкина сыграл на арене «Вашингтона» в перерыве матча с «Далласом». На нем были гетры «Динамо» и желтые шнурки на коньках

После начала перерыва Овечкин, Джон Карлсон и Дилан Строум остались на скамейке, чтобы понаблюдать за игрой детей.
Сергей надел на игру коньки с желтыми шнурками и синие гетры московского «Динамо». В тренировочной игре отличиться ему не удалось.
Фото: x.com/Capitals.
