Басков об отмене гола с 1000-м очком Шипачева: «Могла бы аналогичная ситуация возникнуть с рекордом Овечкина? Ответ очевиден. Такие моменты должны решаться в пользу атаки»

Когда мы говорим о 1000 очках Шипачева, мы говорим не просто о цифре: это веха для всего хоккея. И если судейское решение ставит под сомнение такую веху, оно должно быть абсолютно бесспорным для болельщиков. Если мы стремимся к тому, чтобы быть на уровне Национальной хоккейной лиги, мы должны четко понимать, что судья не должен становиться главным героем матча. Его задача — быть незаметным, позволяя игрокам и тренерам творить историю. В конце концов, хоккей — это не только правила, но и дух игры.