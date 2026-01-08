Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
1
:
Авангард
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.10
П2
5.53
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
3
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.00
П2
20.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
1
:
Адмирал
1
Все коэффициенты
П1
2.64
X
2.50
П2
3.74
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
1
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
36.00
X
5.80
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
09.01
Бостон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
09.01
Детройт
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
09.01
Каролина
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
09.01
Монреаль
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
09.01
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
09.01
Рейнджерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
09.01
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Даллас
4
П1
X
П2

Басков об отмене гола с 1000-м очком Шипачева: «Могла бы аналогичная ситуация возникнуть с рекордом Овечкина? Ответ очевиден. Такие моменты должны решаться в пользу атаки»

Сенатор белорусского парламента Дмитрий Басков прокомментировал отмену гола с 1000-м очком Вадима Шипачева в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

Шипачев, который является лучшим бомбардиром в истории лиги с 999 (314+685) очками за карьеру, поучаствовал в шайбе Егора Борикова в матче с ЦСКА (2:4). Однако после видеопросмотра судьи определили, что игрок отправил шайбу в ворота ногой, и отменили гол, тем самым лишив Шипачева 1000-го очка в КХЛ.

— Ситуация в матче ЦСКА — «Динамо» Минск вызвала огромный резонанс: отменена шайба, в которой ассистировал Вадим Шипачев и которая могла принести ему 1000-е очко в КХЛ, а в концовке удалением наказан Василий Демченко. Как вы оцениваете эти эпизоды?

— Прежде всего хочу сказать: спорт живет на грани эмоций, но именно в такие моменты особенно важно, чтобы судейство оставалось безупречным. Отмена гола, потенциально устанавливающего рекорд лиги, — это не просто эпизод. И это не только про статистику — это про уважение к игроку, к его пути, к истории нашей лиги.

Когда мы говорим о 1000 очках Шипачева, мы говорим не просто о цифре: это веха для всего хоккея. И если судейское решение ставит под сомнение такую веху, оно должно быть абсолютно бесспорным для болельщиков. Если мы стремимся к тому, чтобы быть на уровне Национальной хоккейной лиги, мы должны четко понимать, что судья не должен становиться главным героем матча. Его задача — быть незаметным, позволяя игрокам и тренерам творить историю. В конце концов, хоккей — это не только правила, но и дух игры.

Когда игрок приближается к рекорду, судьи должны быть вдвойне внимательны. Это не привилегия, а ответственность перед историей. Просто задумайтесь: могла бы аналогичная ситуация возникнуть с рекордом Александра Овечкина? На мой взгляд, ответ очевиден.

— На ваш взгляд, шайба должна быть засчитана?

— Безусловно. Возможно, это для кого-то в судейской комнате был сложный эпизод, но традиционно такие моменты должны решаться в пользу атаки. Тем более такой исторический момент для нашей лиги. Но весь матч была задана определенная линия судейства, которая, скажем так, одной команде позволяла делать все, при этом во второй главный тренер вынужден был постоянно успокаивать хоккеистов и убеждать их концентрироваться на своей игре, а не на внешних факторах и решениях третьих лиц.

— Если вернуться к эпизоду с Демченко, насколько оправданным выглядело удаление из эпицентра событий? Вы ведь лично присутствовали на матче, сами ранее выступали на позиции вратаря, сложилось ли понимание того, что оно может быть справедливо?

— У меня сложилось четкое понимание, что так ломать игру недопустимо. Наша лига не заслуживает такого беспредела, который творился на глазах команд и болельщиков.

Если игроки не могут обращаться к судьям, то для кого и с кем эти судьи вообще работают? В НХЛ судейство — это высокотехнологичный процесс: камеры с разных ракурсов, мгновенный доступ к архивам, четкие алгоритмы принятия решений. У нас есть потенциал для такого же уровня. Главное — желание совершенствовать систему, а не оправдывать ошибки «человеческим фактором», — сказал экс-глава ФХБ Басков.

Драма вокруг Шипачева: набрал 1000-е очко в КХЛ, а судьи отменили гол.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше